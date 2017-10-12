В 1 сезоне 1 серии сериала «Предания» задолго до того, как люди многое узнали о болезнях, медицина основывалась на суевериях. А в провинциальных городах Новой Англии в 1800-е годы существовала легенда о том, как появилось понятие «вампир».
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