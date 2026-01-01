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Актёры 1 сезона сериала «Предания» (2017)

Актеры сериала «Предания» Вся информация о сериале
Аарон Манке
Аарон Манке Aaron Mahnke
Narrator Адам Голдберг
Адам Голдберг Adam Goldberg
Холлэнд Роден
Холлэнд Роден Holland Roden
Кэмпбелл Скотт
Кэмпбелл Скотт Campbell Scott
Роберт Патрик
Роберт Патрик Robert Patrick
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр Kristin Bauer
Колм Фиор
Колм Фиор Colm Feore
Катал Пендред Cathal Pendred
Joe Knezevich
Джейсон Дэвис Jason Davis
Clark Moore
Bethany Anne Lind
Кристен Клоук Kristen Cloke
Кэролайн Фридлюнд Caroline Arapoglou
Майкл Патрик Лэйн
Майкл Патрик Лэйн Michael Patrick Lane
Джон Байнер
Джон Байнер John Byner
Калли Брук МакКлинси Callie Brook McClincy
Jeremy T. Thomas
Р. Кит Харрис R. Keith Harris
Стив Култер Steve Coulter
Дитрих Тешнер Dietrich Teschner
Джудд Лорманд Judd Lormand
Коннор Хаммонд Connor Hammond
Мэдди Николс Maddie Nichols
Сандра Эллис Лэфферти
Сандра Эллис Лэфферти Sandra Ellis Lafferty
Richie Stephens
Нил Генис Neal Genys
Matty Ferraro
Марк Эшворт Mark Ashworth
Майкл Х. Коул Michael H. Cole
Ханна Калуэлл
Ханна Калуэлл Hannah Alline
Ryan Homchick
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