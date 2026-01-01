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Актёры 1 сезона сериала «Лондонский шпион» (2015)

Актеры сериала «Лондонский шпион» Вся информация о сериале
Бен Уишоу
Бен Уишоу Ben Whishaw
Danny Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт Edward Holcroft
Alex Харриет Уолтер
Харриет Уолтер Harriet Walter
Кейт Дики
Кейт Дики Kate Dickie
Джозеф Алтин
Джозеф Алтин Josef Altin
Джим Бродбент
Джим Бродбент Jim Broadbent
Scottie Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio
Саманта Спайро
Саманта Спайро Samantha Spiro
Зринка Цвитешич
Зринка Цвитешич Zrinka Cvitešić
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл Michaela Coel
Ричард Каннингэм Richard Cunningham
Генри Гудман
Генри Гудман Henry Goodman
Тацудзиро Ото Tatsujiro Oto
Адриан Лестер
Адриан Лестер Adrian Lester
James Copestake
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс Mark Gatiss
Lizzy McInnerny
Дэвид Хейман
Дэвид Хейман David Hayman
Приянга Бёрфорд
Приянга Бёрфорд Priyanga Burford
Дэвид Мейер David Meyer
Лоррейн Эшборн Lorraine Ashbourne
Шарлотта Ремплоинг Charlotte Rampling
Frances Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling
Frances
Антония Кэмпбелл-Хьюджес Antonia Campbell-Hughes
Стеффан Доннелли Steffan Donnelly
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