Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA 2016
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Лучший мини-сериал
Номинант
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