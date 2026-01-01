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Киноафиша Сериалы Ирландцы в Лондоне Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Ирландцы в Лондоне» (2013)

Актеры сериала «Ирландцы в Лондоне» Вся информация о сериале
Керр Логан Kerr Logan
Кэт Рейган Kat Reagan
Шинейд Кинэн Sinead Keenan
Питер Кэмпион
Питер Кэмпион Peter Campion
Том Остин
Том Остин Tom Austen
Ардал О’Хэнлон Ardal O'Hanlon
Алекс Лани
Алекс Лани Alex Lanipekun
Трэйси Линч Tracey Lynch
Кевин Трэйнор Kevin Trainor
Пол Рейд
Пол Рейд Paul Reid
Пол Маллон Paul Mallon
Фрэнки Фицджеральд Frankie Fitzgerald
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж Phoebe Waller-Bridge
Джэми Бимиш
Джэми Бимиш Jamie Beamish
Альхаджи Фофана Alhaji Fofana
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор Josh O'Connor
Сиобан Эмси Суини Siobhán McSweeney
Ясмин Акрам Yasmine Akram
Майкл Лидж Michael Legge
Джейн Уайзнер Jayne Wisener
Siobhán O'Kelly
Сайэрэн Нолан Ciaran Nolan
Крис Коулин Chris Cowlin
Тим Стид Tim Steed
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