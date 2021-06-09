В 1 сезоне 4 серии сериала «Локи» УВИ спасает Сильви с Локи от апокалипсиса и вновь делает их пленниками. Локи говорит Мобиусу, что он тоже Вариант, как и все работники УВИ, но тот ему не верит. Сильви и Локи добираются до Хранителей Времени.