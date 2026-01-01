Еловые шишки засыпаю солью — и весь год в квартире пахнет, как в таежном раю: гости с порога просят раскрыть секрет

Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость

Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке

HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна

На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру

«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает

Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии

Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад

27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты

Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»