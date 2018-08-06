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Киноафиша Сериалы Ложа 49 Сезоны Сезон 1 Серия 6

Ложа 49 2018 - 2019 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Ложа 49»
Как сверху, так и снизу
Сезон 1 / Серия 1 6 августа 2018
Момент истины на службе
Сезон 1 / Серия 2 6 августа 2018
Тело
Сезон 1 / Серия 3 6 августа 2018
Воскресенье
Сезон 1 / Серия 4 6 августа 2018
Рай
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2018
Тайны
Сезон 1 / Серия 6 6 августа 2018
Торжественный долг оруженосца
Сезон 1 / Серия 7 6 августа 2018
Что-то из ничего
Сезон 1 / Серия 8 6 августа 2018
Апогей
Сезон 1 / Серия 9 6 августа 2018
На дне морском
Сезон 1 / Серия 10 6 августа 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Ложа 49» Шон и Эрни решают, что Лумис подвержен психическому расстройству. Дад забирает вещи из квартиры сестры и перебирается жить в общину. Ларри говорит об особенности Шона и его тесной связи с братством.

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