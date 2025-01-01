Gordo [к Лиззи] Родители жертвуют и трудятся, чтобы обеспечить нам кров, поддержку и руководство, а в ответ мы стараемся общаться с ними как можно меньше. Это закон природы.

Miranda Да. Это как будто ты приходишь домой, и они спрашивают: "Что ты сегодня делала?", а мы отвечаем: "Ммм, ничего." И они спрашивают: "Ну, что ты делаешь сегодня вечером?", а мы говорим: "Не знаю!" И они спрашивают: "Почему ты никогда с нами не разговариваешь?" А мы отвечаем: "Почему вы не можете просто оставить меня в покое!" И ты убегаешь наверх.