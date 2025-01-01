Меню
Цитаты из сериала Лиззи Магуайр

Миранда [Перебивая Лиззи] Ты не собиралась упоминать Итана и Ларри в одном предложении?
Гордо Ты только что это сделала.
Gordo [к Лиззи] Родители жертвуют и трудятся, чтобы обеспечить нам кров, поддержку и руководство, а в ответ мы стараемся общаться с ними как можно меньше. Это закон природы.
Miranda Да. Это как будто ты приходишь домой, и они спрашивают: "Что ты сегодня делала?", а мы отвечаем: "Ммм, ничего." И они спрашивают: "Ну, что ты делаешь сегодня вечером?", а мы говорим: "Не знаю!" И они спрашивают: "Почему ты никогда с нами не разговариваешь?" А мы отвечаем: "Почему вы не можете просто оставить меня в покое!" И ты убегаешь наверх.
Gordo Как можно меньше общения. Это подготавливает нас к браку.
Miranda Ты пахнешь как... как сосна.
Gordo Это потому, что я ношу ароматизатор для машины.
[он достаёт его из-под футболки и показывает ей]
Jo McGuire Ну, я за Лэнни говорить не могу.
Sam McGuire Кто-то должен.
[анимированная Лиззи: как Лиззи получает искусственное дыхание от Ларри Таджмена]
Лиззи [кричит] Дайте мне умереть!
Lizzie Время ложиться спать.
Gordo Да, ну, в этом мире много странного - бекон из тофу, безволосые коты, кантри-музыка.
Lalaine
Адам Лэмберг
Adam Lamberg
Hallie Todd
Роберт Кэрредин
Robert Carradine
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Hilary Duff
