Миранда[Перебивая Лиззи] Ты не собиралась упоминать Итана и Ларри в одном предложении?
ГордоТы только что это сделала.
Gordo[к Лиззи] Родители жертвуют и трудятся, чтобы обеспечить нам кров, поддержку и руководство, а в ответ мы стараемся общаться с ними как можно меньше. Это закон природы.
MirandaДа. Это как будто ты приходишь домой, и они спрашивают: "Что ты сегодня делала?", а мы отвечаем: "Ммм, ничего." И они спрашивают: "Ну, что ты делаешь сегодня вечером?", а мы говорим: "Не знаю!" И они спрашивают: "Почему ты никогда с нами не разговариваешь?" А мы отвечаем: "Почему вы не можете просто оставить меня в покое!" И ты убегаешь наверх.
GordoКак можно меньше общения. Это подготавливает нас к браку.
MirandaТы пахнешь как... как сосна.
GordoЭто потому, что я ношу ароматизатор для машины.
[он достаёт его из-под футболки и показывает ей]
Jo McGuireНу, я за Лэнни говорить не могу.
Sam McGuireКто-то должен.
[анимированная Лиззи: как Лиззи получает искусственное дыхание от Ларри Таджмена]