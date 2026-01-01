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Награды и номинации «Лиззи Магуайр»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Children's Program
Номинант
 Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Children's Program
Номинант
 Outstanding Children's Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best International
Номинант
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