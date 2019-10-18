В 1 сезоне 6 серии сериала «Жизнь с самим собой» Кейт уезжает на конференцию в другой город, а Майлз пытается привести в порядок свои дела на работе, попутно проверяясь на бесплодность. В какой-то момент он замечает, что его клон за ним следит…