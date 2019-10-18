В 1 сезоне 2 серии сериала «Жизнь с самим собой» клон Майлза вынуждает СПА вернуть им крупную сумму денег, на которые он смог бы улететь в другую страну. Но за короткое время клон успел полюбить жизнь Майлза вместе с его работой и его женой.