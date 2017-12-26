В 1 сезоне 2 серии сериала «Маленькие женщины» у Эми трудности в школе, с ней там плохо обращаются. Мэг отправляется на бал. Бэт заботится о бедняках и заражается скарлатиной. Эми посылают к тете Марч, а Мэг и Джо ухаживают за заболевшей сестрой.
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