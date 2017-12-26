В 1 сезоне 1 серии сериала «Маленькие женщины» сестры Марч живут в Массачусетсе в период Гражданской войны. Их отец отправился воевать, а мама занимается благотворительностью. Она просит дочерей пожертвовать рождественским ужином ради нищих детей.
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