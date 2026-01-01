Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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И повсюду тлеют пожары
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Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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