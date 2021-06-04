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Киноафиша Сериалы История Лизи Сезоны Сезон 1 Серия 4

История Лизи 2021 4 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 4 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 4 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 11 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 18 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 25 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 2 июля 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 9 июля 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 16 июля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «История Лизи» Джим нападает на Лизи в ее же доме, будучи уверенным, что найденная им рукопись — не единственный неопубликованный материал Скотта. Избитую и измученную Лизи посещают неприятные воспоминания.

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