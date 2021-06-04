В 1 сезоне 4 серии сериала «История Лизи» Джим нападает на Лизи в ее же доме, будучи уверенным, что найденная им рукопись — не единственный неопубликованный материал Скотта. Избитую и измученную Лизи посещают неприятные воспоминания.
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