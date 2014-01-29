Меню
Линия Марты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Линия Марты
Линия Марты

Линия Марты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Линия Марты»

В 1 сезоне сериала «Линия Марты» под обоями квартиры, в которую только что переехали, Ольга с дочерью Наташей находят письмо из блокадного Ленинграда. Мальчик Юра, понимая, что вот-вот умрёт, оставил после себя признание в любви для девочки по имени Марта. Об адресате послания известны лишь имя и адрес — 7-ая линия Васильевского острова. Мать и дочь, разобщённые после развода, проникаются историей неизвестных и, возможно, давно умерших людей. Они решают найти Марту, попутно открывая картину ужасов военного времени.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Линия Марты»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2014
График выхода всех сериалов
