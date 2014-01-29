В 1 сезоне сериала «Линия Марты» под обоями квартиры, в которую только что переехали, Ольга с дочерью Наташей находят письмо из блокадного Ленинграда. Мальчик Юра, понимая, что вот-вот умрёт, оставил после себя признание в любви для девочки по имени Марта. Об адресате послания известны лишь имя и адрес — 7-ая линия Васильевского острова. Мать и дочь, разобщённые после развода, проникаются историей неизвестных и, возможно, давно умерших людей. Они решают найти Марту, попутно открывая картину ужасов военного времени.