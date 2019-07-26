Во 2 сезоне 6 серии сериала «Легкий как перышко» поиски девушек приносят свои плоды: они выяснили идею игры и историю того, как она началась. Подростки остаются собой, несмотря на ужас, происходящий вокруг. У Айзека начинаются отношения с Вайолет.
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