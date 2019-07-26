Во 2 сезоне 5 серии сериала «Легкий как перышко» с каждым днем МакКена все больше убеждается, что сходит с ума. Внезапная встреча приносит ей неприятности. Вайолет и Алекс решают выяснить всю информацию о жестокой игре, угрожающей мирным жителям.
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