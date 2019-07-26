Во 2 сезоне 15 серии сериала «Легкий как перышко» Трей возвращает фургон Сэмми. МакКена просит Вайолет выполнить свое обещание. Перри пытается спасти друзей от непонятной опасности, для этого она просит бывшую помочь ей. Алекс нужно сделать выбор.
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