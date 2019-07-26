Во 2 сезоне 10 серии сериала «Легкий как перышко» школьники перестают надеяться, что их жизнь станет обычной. После череды убийств город не может вернуться в колею. МакКена начинает искать ответы и чем больше узнает, тем глубже забирается в ловушку.
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