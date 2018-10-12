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Киноафиша Сериалы Легкий как перышко Сезоны Сезон 1 Серия 5

Легкий как перышко 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Легкий как перышко»
Твердый, как доска
Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2018
Красивый, как картинка
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2018
Мертвый, как колода
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2018
Темный, как ночь
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2018
Безумный, как шляпник
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2018
Неспокойный, как море
Сезон 1 / Серия 6 12 октября 2018
Здоровый, как бык
Сезон 1 / Серия 7 12 октября 2018
Холодный, как лед
Сезон 1 / Серия 8 12 октября 2018
Невинный, как овечка
Сезон 1 / Серия 9 12 октября 2018
Скользкий, как угорь
Сезон 1 / Серия 10 12 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Легкий как перышко» выясняются интересные подробности о новенькой. Жизнь Кэндис идет под откос, когда в борьбу за пост президента школы вступает Вайолет. В городе находят еще один труп. У Айзека проблемы.

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