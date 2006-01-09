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Киноафиша Сериалы Жизнь на Марсе Сезоны Сезон 1 Серия 6

Жизнь на Марсе 2006 - 2007 6 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Жизнь на Марсе»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 9 января 2006
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 16 января 2006
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 23 января 2006
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 января 2006
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 6 февраля 2006
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 13 февраля 2006
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 20 февраля 2006
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 27 февраля 2006
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Жизнь на Марсе» Тайлер ужасно подавлен из-за ситуации с захватом заложников. Все становится еще хуже, когда Сэм понимает, что параллельно в настоящем именно в это время должны отключить его аппарат жизнеобеспечения.

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