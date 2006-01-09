В 1 сезоне 6 серии сериала «Жизнь на Марсе» Тайлер ужасно подавлен из-за ситуации с захватом заложников. Все становится еще хуже, когда Сэм понимает, что параллельно в настоящем именно в это время должны отключить его аппарат жизнеобеспечения.
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