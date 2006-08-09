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Киноафиша Сериалы Жизнь на Марсе Сезоны
Жизнь на Марсе (2006 - 2007), список сезонов Life on Mars 16+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Жизнь на Марсе»
Жизнь на Марсе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 8 эпизодов
 
Жизнь на Марсе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 8 эпизодов
 
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