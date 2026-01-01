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Киноафиша Сериалы Обмани меня Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Обмани меня» (2009)

Актеры сериала «Обмани меня» Вся информация о сериале
Тим Рот
Тим Рот Tim Roth
Dr. Cal Lightman Келли Уильямс
Келли Уильямс Kelli Williams
Dr. Gillian Foster Брендан П. Хайнс
Брендан П. Хайнс Brendan Hines
Eli Loker Моника Рэйманд
Моника Рэйманд Monica Raymund
Ria Torres Шей Уигэм
Шей Уигэм Shea Whigham
Мекхай Файфер
Мекхай Файфер Mekhi Phifer
Ben Reynolds Роберт Уиздом
Роберт Уиздом Robert Wisdom
Кевин Тай Kevin Tighe
Д.У. Моффетт
Д.У. Моффетт D.W. Moffett
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор David Harbour
Махершала Али
Махершала Али Mahershala Ali
Чарльз Парнелл Charles Parnell
Пол Калдерон Paul Calderón
Дэниел Бензали Daniel Benzali
Энтони Руйвивар
Энтони Руйвивар Anthony Ruivivar
Том Верика Tom Verica
Шон Патрик Томас
Шон Патрик Томас Sean Patrick Thomas
Дэниэл Санжата
Дэниэл Санжата Daniel Sunjata
Мирей Инос
Мирей Инос Mireille Enos
Тим Гини
Тим Гини Tim Guinee
Стэйси Эдвардс Stacy Edwards
Меган Доддс
Меган Доддс Megan Dodds
Карри Грэм Currie Graham
Фредрик Лене
Фредрик Лене Fredric Lehne
Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Jake Thomas
Дирдри Лавджой
Дирдри Лавджой Deirdre Lovejoy
Кирк Б. Р. Уоллер Kirk B.R. Woller
Рик Хоффман
Рик Хоффман Rick Hoffman
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл Clea DuVall
Роб Браунштейн
Роб Браунштейн Rob Brownstein
Brad Beyer
Кэтрин Мейсл Kathryn Meisle
Хейли МакФарланд
Хейли МакФарланд Hayley McFarland
Emily Lightman Кристин Адамс
Кристин Адамс Christine Adams
Лорен Боулз Lauren Bowles
Молли Прайс Molly Price
Саша Ройз
Саша Ройз Sasha Roiz
Бретт Райс Brett Rice
Брайан Ти
Брайан Ти Brian Tee
Курт Касерес Kurt Caceres
Эмилио Ривера Emilio Rivera
Меган Фоллоуз
Меган Фоллоуз Megan Follows
Vince Corazza
Мэтт Маллой Matt Malloy
Скотт Полин Scott Paulin
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Ричард Брукс Richard Brooks
Аманда Шулл
Аманда Шулл Amanda Schull
Мэтт Бушнелл Matt Bushell
Deidrie Henry
Д.Б. Вудсайд
Д.Б. Вудсайд D.B. Woodside
Санкриш Бала Sunkrish Bala
Брэдфорд Татум Bradford Tatum
Alicia Lagano
Энтони Азизи Anthony Azizi
Скотт Алан Смит
Скотт Алан Смит Scott Alan Smith
Сэмюэл Болл Samuel Ball
Валид Зуэйтер
Валид Зуэйтер Waleed Zuaiter
Джеймс МакДоналд James MacDonald
Джош Стэмберг
Джош Стэмберг Josh Stamberg
Стивен Флинн Steven Flynn
Дэвид Уоршофски
Дэвид Уоршофски David Warshofsky
Келвин Ан И Kelvin Han Yee
Мадлен Кэрролл Madeline Carroll
Джонно Робертс Jonno Roberts
Анжул Нигам Anjul Nigam
Трой Уинбуш
Трой Уинбуш Troy Winbush
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