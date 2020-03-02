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Киноафиша Сериалы Лжец Сезоны Сезон 2 Серия 1

Лжец 2017 - 2020 1 серия 2 сезон

7.2 Оцените
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Все серии 2 сезона «Лжец»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 2 марта 2020
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 9 марта 2020
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 16 марта 2020
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 23 марта 2020
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 30 марта 2020
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 6 апреля 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Лжец» Лора пытается двигаться дальше. У нее появляется молодой человек Йен. Но внезапно жизнь портит новость: Эндрю нашли с перерезанным горлом в болотах Кента. Детективы Максвелл и Рентон начинают вести расследование.

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