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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Отверженные» (2018)
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Актеры сериала «Отверженные»
Вся информация о сериале
Рис Йейтс
Reece Yates
Элли Бамбер
Ellie Bamber
Cosette
Адиль Ахтар
Adeel Akhtar
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Javert
Лили Коллинз
Lily Collins
Fantine
Генри Ллойд-Хьюз
Henry Lloyd-Hughes
Pontmercy
Натали Симпсон
Natalie Simpson
Энцо Чиленти
Enzo Cilenti
Rivette
Джозеф Куинн
Joseph Quinn
Enjolras
Доминик Уэст
Dominic West
Jean Valjean
Дэвид Брэдли
David Bradley
Gillenormand
Оливия Колман
Olivia Colman
Madame Thénardier
Джош О’Коннор
Josh O'Connor
Айсис Хэйнсворт
Isis Hainsworth
Френсис Чепмен
Francis Chapman
Эрин Келлиман
Erin Kellyman
Эмма Филдинг
Emma Fielding
Дэниэл Туит
Daniel Tuite
Найджел Кук
Nigel Cooke
Лоркан Кранич
Lorcan Cranitch
Энтон Саундерс
Anton Valensi
Алекс Джарретт
Alex Jarrett
Леа Харви
Leah Harvey
Julie Maes
Тёрло Конвери
Turlough Convery
Grantaire
Арчи Мадекве
Archie Madekwe
Courfeyrac
Кэтрин Хантер
Kathryn Hunter
Madame Victurnien
Даррен Кент
Darren Kent
Эрин Доэрти
Erin Doherty
Абрахам Попула
Abraham Popoola
Доналд Самптер
Donald Sumpter
Mabeuf
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