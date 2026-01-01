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Киноафиша Сериалы Отверженные Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Отверженные» (2018)

Актеры сериала «Отверженные» Вся информация о сериале
Рис Йейтс Reece Yates
Элли Бамбер
Элли Бамбер Ellie Bamber
Cosette Адиль Ахтар
Адиль Ахтар Adeel Akhtar
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо David Oyelowo
Javert Лили Коллинз
Лили Коллинз Lily Collins
Fantine Генри Ллойд-Хьюз
Генри Ллойд-Хьюз Henry Lloyd-Hughes
Pontmercy Натали Симпсон
Натали Симпсон Natalie Simpson
Энцо Чиленти
Энцо Чиленти Enzo Cilenti
Rivette Джозеф Куинн
Джозеф Куинн Joseph Quinn
Enjolras Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
Jean Valjean Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли David Bradley
Gillenormand Оливия Колман
Оливия Колман Olivia Colman
Madame Thénardier Джош О’Коннор
Джош О’Коннор Josh O'Connor
Айсис Хэйнсворт Isis Hainsworth
Френсис Чепмен
Френсис Чепмен Francis Chapman
Эрин Келлиман
Эрин Келлиман Erin Kellyman
Эмма Филдинг Emma Fielding
Дэниэл Туит Daniel Tuite
Найджел Кук Nigel Cooke
Лоркан Кранич Lorcan Cranitch
Энтон Саундерс Anton Valensi
Алекс Джарретт Alex Jarrett
Леа Харви
Леа Харви Leah Harvey
Julie Maes
Тёрло Конвери
Тёрло Конвери Turlough Convery
Grantaire Арчи Мадекве
Арчи Мадекве Archie Madekwe
Courfeyrac
Кэтрин Хантер Kathryn Hunter
Madame Victurnien
Даррен Кент
Даррен Кент Darren Kent
Эрин Доэрти
Эрин Доэрти Erin Doherty
Абрахам Попула Abraham Popoola
Доналд Самптер Donald Sumpter
Mabeuf
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