В 1 сезоне 7 серии сериала «Легко ли быть молодым?» Алан начинает сомневаться в верности возлюбленной и решает избить Антона. Благодаря Марине Коля получает анонимный вызов в интернете, а Лика хочет остаться у Олега из-за очередной ссоры с отцом.
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