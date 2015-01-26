В 1 сезоне 4 серии сериала «Легко ли быть молодым?» Антону срочно необходимы деньги на оплату штрафа, чтобы вернуть автомобиль. Помощь парню предлагает Лика, которая при этом надеется скрыть состояние своего отца-бизнесмена от новых друзей.