В 1 сезоне 3 серии сериала «Легко ли быть молодым?» Лика хочет пойти на свидание с Олегом, но для этого девушка вынуждена тайком выбираться из коттеджа. Алан пытается вернуть свои деньги, но взамен узнает мобильный Светы и предлагает ей встретиться.