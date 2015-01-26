В 1 сезоне 3 серии сериала «Легко ли быть молодым?» Лика хочет пойти на свидание с Олегом, но для этого девушка вынуждена тайком выбираться из коттеджа. Алан пытается вернуть свои деньги, но взамен узнает мобильный Светы и предлагает ей встретиться.
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