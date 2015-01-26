В 1 сезоне 1 серии сериала «Легко ли быть молодым?» Олег берет деньги с наглого кавказца Алана за знакомство парня со своей симпатичной младшей сестрой. Света бросает застенчивого и неуклюжего Антона, а Марина решает расстаться с Колей.