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Киноафиша Сериалы Легион Сезоны Сезон 3 Серия 4

Легион 2017 - 2019 4 серия 3 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Легион»
Глава 20
Сезон 3 / Серия 1 24 июня 2019
Глава 21
Сезон 3 / Серия 2 1 июля 2019
Глава 22
Сезон 3 / Серия 3 8 июля 2019
Глава 23
Сезон 3 / Серия 4 15 июля 2019
Глава 24
Сезон 3 / Серия 5 22 июля 2019
Глава 25
Сезон 3 / Серия 6 29 июля 2019
Глава 26
Сезон 3 / Серия 7 5 августа 2019
Глава 27
Сезон 3 / Серия 8 12 августа 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Легион» представители третьего дивизиона замечают, что некто пытается вмешаться во временную линию. Тем временем главный герой сталкивается с по-настоящему жуткими монстрами. Кэри отчаянно стремится спасти близких.

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