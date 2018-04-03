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Киноафиша Сериалы Легион Сезоны Сезон 2 Серия 11

Легион 2017 - 2019 11 серия 2 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Легион»
Глава 9
Сезон 2 / Серия 1 3 апреля 2018
Глава 10
Сезон 2 / Серия 2 10 апреля 2018
Глава 11
Сезон 2 / Серия 3 17 апреля 2018
Глава 12
Сезон 2 / Серия 4 24 апреля 2018
Глава 13
Сезон 2 / Серия 5 1 мая 2018
Глава 14
Сезон 2 / Серия 6 8 мая 2018
Глава 15
Сезон 2 / Серия 7 15 мая 2018
Глава 16
Сезон 2 / Серия 8 22 мая 2018
Глава 17
Сезон 2 / Серия 9 29 мая 2018
Глава 18
Сезон 2 / Серия 10 5 июня 2018
Глава 19
Сезон 2 / Серия 11 12 июня 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Легион» состояние главного героя продолжает оставаться крайне нестабильным. Все его страхи, мечты и фантазии смешались в одно целое. Не способный разобраться в себе, Дэвид продолжает бороться, надеясь на лучшее будущее…

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