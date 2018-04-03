Во 2 сезоне 11 серии сериала «Легион» состояние главного героя продолжает оставаться крайне нестабильным. Все его страхи, мечты и фантазии смешались в одно целое. Не способный разобраться в себе, Дэвид продолжает бороться, надеясь на лучшее будущее…
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