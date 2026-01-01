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Актёры 2 сезона сериала «Легион» (2018)

Актеры сериала «Легион» Вся информация о сериале
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс Dan Stevens
David Haller Рэйчел Келлер
Рэйчел Келлер Rachel Keller
Обри Плаза
Обри Плаза Aubrey Plaza
Lenny Busker Билл Ирвин
Билл Ирвин Bill Irwin
Cary Loudermilk Навид Негабан
Навид Негабан Navid Negahban
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент Jemaine Clement
Oliver Bird Джереми Харрис
Джереми Харрис Jeremie Harris
Эмбер Мидфандер
Эмбер Мидфандер Amber Midthunder
Kerry Loudermilk Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер Hamish Linklater
Джин Смарт
Джин Смарт Jean Smart
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