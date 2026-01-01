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Актёры 1 сезона сериала «Легион» (2017)

Актеры сериала «Легион» Вся информация о сериале
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс Dan Stevens
David Haller Рэйчел Келлер
Рэйчел Келлер Rachel Keller
Обри Плаза
Обри Плаза Aubrey Plaza
Lenny Busker Билл Ирвин
Билл Ирвин Bill Irwin
Cary Loudermilk Джереми Харрис
Джереми Харрис Jeremie Harris
Эмбер Мидфандер
Эмбер Мидфандер Amber Midthunder
Kerry Loudermilk Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон Kathryn Aselton
Amy Haller Джин Смарт
Джин Смарт Jean Smart
Дэвид Селби David Selby
Маккензи Грэй
Маккензи Грэй Mackenzie Gray
Скотт Лоуренс
Скотт Лоуренс Scott Lawrence
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент Jemaine Clement
Oliver Bird Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер Hamish Linklater
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