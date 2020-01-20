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Легенда Феррари 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Легенда Феррари
Киноафиша Сериалы Легенда Феррари Сезоны Сезон 1

Легенда Феррари 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Легенда Феррари»

В 1-м сезоне сериала «Легенда Феррари» действие происходит осенью 1920 года в крымском городе Севастополь. Неизвестные совершают нападение на барона Врангеля, и ему чудом удается остаться в живых. Одного из злоумышленников удается захватить. Руководитель контрразведки Гаев распоряжается о смертной казни для него. Свидетелями повешения оказываются шпионка Эль Феррари и информатор британской армии Макс Эрмлер, которые в это время находятся на площади. Они оба ищут сведения о местоположении подводных судов Врангеля. Советские войска намерены захватить подлодки, а британская армия – ликвидировать их.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Легенда Феррари» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 января 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 января 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 6
22 января 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 января 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 января 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 января 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 января 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 января 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 января 2020
График выхода всех сериалов
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