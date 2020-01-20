В 1-м сезоне сериала «Легенда Феррари» действие происходит осенью 1920 года в крымском городе Севастополь. Неизвестные совершают нападение на барона Врангеля, и ему чудом удается остаться в живых. Одного из злоумышленников удается захватить. Руководитель контрразведки Гаев распоряжается о смертной казни для него. Свидетелями повешения оказываются шпионка Эль Феррари и информатор британской армии Макс Эрмлер, которые в это время находятся на площади. Они оба ищут сведения о местоположении подводных судов Врангеля. Советские войска намерены захватить подлодки, а британская армия – ликвидировать их.