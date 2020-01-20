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Киноафиша Сериалы Легенда Феррари

Легенда Феррари (2020 - 2020)

Легенда Феррари 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 9 часов 12 минут
О чем сериал

Многосерийный шпионский детектив, разворачивающийся в Крыму вскоре после окончания Октябрьской революции. Крым. Только что отгремела Октябрьская революция. Всё население бывшей империи разделилось на «красных» и «белых». После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления Советова начальник оперативного штаба «красных» Семён Урицкий придумывает новый план и называет его «Крымская миссия». Осуществлять операцию должна опытный агент Ольга Голубовская. Она тщательно готовится к своему заданию, её прикрытием будет служить новая личность — итальянская поэтесса Эль Феррари.
 

В ролях
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Константин Крюков
Константин Крюков
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Легенда Феррари - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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