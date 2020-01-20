Многосерийный шпионский детектив, разворачивающийся в Крыму вскоре после окончания Октябрьской революции. Крым. Только что отгремела Октябрьская революция. Всё население бывшей империи разделилось на «красных» и «белых». После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления Советова начальник оперативного штаба «красных» Семён Урицкий придумывает новый план и называет его «Крымская миссия». Осуществлять операцию должна опытный агент Ольга Голубовская. Она тщательно готовится к своему заданию, её прикрытием будет служить новая личность — итальянская поэтесса Эль Феррари.

