Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Легенда об искателе
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Легенда об искателе» (2009)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Легенда об искателе»
Вся информация о сериале
Крэйг Хорнер
Craig Horner
Richard Cypher
Бриджет Риган
Bridget Regan
Kahlan Amnell
Брюс Спенс
Bruce Spence
Zeddicus Zu'l Zorander
Табретт Бетелл
Tabrett Bethell
Крэйг Паркер
Craig Parker
Тед Рэйми
Ted Raimi
Гэбриел Манн
Gabriel Mann
Дона Рис
Donogh Rees
Киша Касл-Хьюз
Keisha Castle-Hughes
Майкл Нури
Michael Nouri
Паркер Стивенсон
Parker Stevenson
Джолин Блэлок
Jolene Blalock
Тоби Леонард Мур
Toby Leonard Moore
Michael Whalley
Джессика Маре
Jessica Marais
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Эйми Тигарден
Aimee Teegarden
Дуэйн Кэмерон
Dwayne Cameron
Даниэль Кормак
Danielle Cormack
Лаура Брент
Laura Brent
Элисон Брюс
Alison Bruce
Бенсон Джек Энтони
Benson Jack Anthony
Эмили Бальдони
Emily Baldoni
Йен Мун
Ian Mune
Julian Curtis
Катрина Ло
Katrina Law
Мик Роуз
Mick Rose
Caroline Brazier
Уильям Морган Шеппард
William Morgan Sheppard
Мириама Смит
Miriama Smith
Кэролин Дандо
Carolyn Dando
Джина Холден
Gina Holden
Хэрри Ван Горкум
Harry Van Gorkum
Элизабет Блэкмор
Elizabeth Blackmore
Элизабет Хоторн
Elizabeth Hawthorne
Тодд Риппон
Todd Rippon
Джей Райан
Jay Ryan
Дэвид Е. Вудли
David E. Woodley
Мэттью Ле Нивез
Matthew Le Nevez
Питер МакКоли
Peter McCauley
Josh McKenzie
Джон Бах
John Bach
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Брук Уильямс
Brooke Williams
Хелена Мэттссон
Helena Mattsson
Rachael Blampied
Питер Вере-Джонс
Peter Vere-Jones
Джеймс Гэйлин
James Gaylyn
Сара Прэтт
Sarah Pratt
Ричард Дей
Richard Dey
Кевин Дж. Уилсон
Kevin J. Wilson
Дэвид Эстон
David Aston
Крэйг Холл
Craig Hall
Бретт Такер
Brett Tucker
Джордана Битти
Jordana Beatty
Nick Kemplen
Дэниэл Масгроув
Dan Musgrove
Нилл Ри
Neill Rea
Уильям Кирчер
William Kircher
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить