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Киноафиша Сериалы Легенда об искателе Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Легенда об искателе» (2009)

Актеры сериала «Легенда об искателе» Вся информация о сериале
Крэйг Хорнер
Крэйг Хорнер Craig Horner
Richard Cypher Бриджет Риган
Бриджет Риган Bridget Regan
Kahlan Amnell Брюс Спенс
Брюс Спенс Bruce Spence
Zeddicus Zu'l Zorander Табретт Бетелл
Табретт Бетелл Tabrett Bethell
Крэйг Паркер
Крэйг Паркер Craig Parker
Тед Рэйми
Тед Рэйми Ted Raimi
Гэбриел Манн Gabriel Mann
Дона Рис Donogh Rees
Киша Касл-Хьюз
Киша Касл-Хьюз Keisha Castle-Hughes
Майкл Нури
Майкл Нури Michael Nouri
Паркер Стивенсон Parker Stevenson
Джолин Блэлок
Джолин Блэлок Jolene Blalock
Тоби Леонард Мур
Тоби Леонард Мур Toby Leonard Moore
Michael Whalley
Джессика Маре Jessica Marais
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Эйми Тигарден
Эйми Тигарден Aimee Teegarden
Дуэйн Кэмерон Dwayne Cameron
Даниэль Кормак
Даниэль Кормак Danielle Cormack
Лаура Брент Laura Brent
Элисон Брюс Alison Bruce
Бенсон Джек Энтони
Бенсон Джек Энтони Benson Jack Anthony
Эмили Бальдони
Эмили Бальдони Emily Baldoni
Йен Мун
Йен Мун Ian Mune
Julian Curtis
Катрина Ло Katrina Law
Мик Роуз Mick Rose
Caroline Brazier
Уильям Морган Шеппард William Morgan Sheppard
Мириама Смит Miriama Smith
Кэролин Дандо Carolyn Dando
Джина Холден Gina Holden
Хэрри Ван Горкум Harry Van Gorkum
Элизабет Блэкмор
Элизабет Блэкмор Elizabeth Blackmore
Элизабет Хоторн
Элизабет Хоторн Elizabeth Hawthorne
Тодд Риппон Todd Rippon
Джей Райан
Джей Райан Jay Ryan
Дэвид Е. Вудли David E. Woodley
Мэттью Ле Нивез Matthew Le Nevez
Питер МакКоли Peter McCauley
Josh McKenzie
Джон Бах John Bach
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies
Брук Уильямс Brooke Williams
Хелена Мэттссон
Хелена Мэттссон Helena Mattsson
Rachael Blampied
Питер Вере-Джонс Peter Vere-Jones
Джеймс Гэйлин James Gaylyn
Сара Прэтт Sarah Pratt
Ричард Дей Richard Dey
Кевин Дж. Уилсон Kevin J. Wilson
Дэвид Эстон David Aston
Крэйг Холл
Крэйг Холл Craig Hall
Бретт Такер
Бретт Такер Brett Tucker
Джордана Битти Jordana Beatty
Nick Kemplen
Дэниэл Масгроув Dan Musgrove
Нилл Ри Neill Rea
Уильям Кирчер William Kircher
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