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Актёры 1 сезона сериала «Легенда об искателе» (2008)

Актеры сериала «Легенда об искателе» Вся информация о сериале
Крэйг Хорнер
Крэйг Хорнер Craig Horner
Richard Cypher Бриджет Риган
Бриджет Риган Bridget Regan
Kahlan Amnell Брюс Спенс
Брюс Спенс Bruce Spence
Zeddicus Zu'l Zorander Тед Рэйми
Тед Рэйми Ted Raimi
Даниэль Кормак
Даниэль Кормак Danielle Cormack
Крэйг Паркер
Крэйг Паркер Craig Parker
Джессика Маре Jessica Marais
Бенсон Джек Энтони
Бенсон Джек Энтони Benson Jack Anthony
Нэтаниэл Лис
Нэтаниэл Лис Nathaniel Lees
Джей Лагаая Jay Laga'aia
Ренато Бартоломеи Renato Bartolomei
Don Hany
Джейсон Хойте Jason Hoyte
Майкл Херст
Майкл Херст Michael Hurst
Фил Браун Phil Brown
Табретт Бетелл
Табретт Бетелл Tabrett Bethell
Брук Уильямс Brooke Williams
Клэр Читэм Claire Chitham
Джеффри Томас
Джеффри Томас Jeffrey Thomas
Кэлвин Тутео Calvin Tuteao
Мишель Лэнстоун Michelle Langstone
Лора Гордон Laura Gordon
Джордана Битти Jordana Beatty
Колин Мой Colin Moy
Мэттью Уолкер Matthew Walker
Дин О’Горман
Дин О’Горман Dean O'Gorman
Луиз Уоллес Louise Wallace
Стив Роджерс Steve Rodgers
Карен Писториус
Карен Писториус Caren Pistorius
Кевин Дж. Уилсон Kevin J. Wilson
Саймон Лондон Simon London
Антонио Те Майоха Antonio Te Maioha
Дженнифер Ракер Jennifer Rucker
Fraser Brown
Rachel Forman
Жак Дрю Jacque Drew
Джералдин Брофи Geraldine Brophy
Натан Майстер Nathan Meister
Джон Рэйт John Wraight
Анна Хатчисон
Анна Хатчисон Anna Hutchison
Марк Митчинсон
Марк Митчинсон Mark Mitchinson
Owen Black
Мэтт Джилландерс Matt Gillanders
Питер Фини Peter Feeney
Роуз МакАйвер
Роуз МакАйвер Rose McIver
Bronwyn Bradley
Judy McIntosh
Стивен Ур Stephen Ure
Уилл Уоллес Will Wallace
Мэттью Сэвилл Matthew J. Saville
Эдвин Райт Edwin Wright
Джозеф Нэйтан Joseph Nathan
Бен Френшам Ben Fransham
Антон Теннет Anton Tennet
Гарет Ривз Gareth Reeves
Кертис Воуэлл Curtis Vowell
Тэнди Райт
Тэнди Райт Tandi Wright
Mike Dwyer
Mike Edward
Фаситуа Амоса Fasitua Amosa
Род Лусич Rod Lousich
Phil Brooks
Дэвид Ван Хорн David Van Horn
John Leigh
Вики Хофтон Vicky Haughton
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