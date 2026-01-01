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Легенда об искателе
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Легенда об искателе» (2008)
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Актеры сериала «Легенда об искателе»
Вся информация о сериале
Крэйг Хорнер
Craig Horner
Richard Cypher
Бриджет Риган
Bridget Regan
Kahlan Amnell
Брюс Спенс
Bruce Spence
Zeddicus Zu'l Zorander
Тед Рэйми
Ted Raimi
Даниэль Кормак
Danielle Cormack
Крэйг Паркер
Craig Parker
Джессика Маре
Jessica Marais
Бенсон Джек Энтони
Benson Jack Anthony
Нэтаниэл Лис
Nathaniel Lees
Джей Лагаая
Jay Laga'aia
Ренато Бартоломеи
Renato Bartolomei
Don Hany
Джейсон Хойте
Jason Hoyte
Майкл Херст
Michael Hurst
Фил Браун
Phil Brown
Табретт Бетелл
Tabrett Bethell
Брук Уильямс
Brooke Williams
Клэр Читэм
Claire Chitham
Джеффри Томас
Jeffrey Thomas
Кэлвин Тутео
Calvin Tuteao
Мишель Лэнстоун
Michelle Langstone
Лора Гордон
Laura Gordon
Джордана Битти
Jordana Beatty
Колин Мой
Colin Moy
Мэттью Уолкер
Matthew Walker
Дин О’Горман
Dean O'Gorman
Луиз Уоллес
Louise Wallace
Стив Роджерс
Steve Rodgers
Карен Писториус
Caren Pistorius
Кевин Дж. Уилсон
Kevin J. Wilson
Саймон Лондон
Simon London
Антонио Те Майоха
Antonio Te Maioha
Дженнифер Ракер
Jennifer Rucker
Fraser Brown
Rachel Forman
Жак Дрю
Jacque Drew
Джералдин Брофи
Geraldine Brophy
Натан Майстер
Nathan Meister
Джон Рэйт
John Wraight
Анна Хатчисон
Anna Hutchison
Марк Митчинсон
Mark Mitchinson
Owen Black
Мэтт Джилландерс
Matt Gillanders
Питер Фини
Peter Feeney
Роуз МакАйвер
Rose McIver
Bronwyn Bradley
Judy McIntosh
Стивен Ур
Stephen Ure
Уилл Уоллес
Will Wallace
Мэттью Сэвилл
Matthew J. Saville
Эдвин Райт
Edwin Wright
Джозеф Нэйтан
Joseph Nathan
Бен Френшам
Ben Fransham
Антон Теннет
Anton Tennet
Гарет Ривз
Gareth Reeves
Кертис Воуэлл
Curtis Vowell
Тэнди Райт
Tandi Wright
Mike Dwyer
Mike Edward
Фаситуа Амоса
Fasitua Amosa
Род Лусич
Rod Lousich
Phil Brooks
Дэвид Ван Хорн
David Van Horn
John Leigh
Вики Хофтон
Vicky Haughton
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