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Закон и порядок
Сезоны
Закон и порядок (1990 - …), список сезонов
Law & Order
16+
Год выпуска
1990
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Закон и порядок»
Сезон 1 / Season 1
1990,
22 эпизода
Сезон 2 / Season 2
1991,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
1992,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
1993,
22 эпизода
Сезон 5 / Season 5
1994,
23 эпизода
Сезон 6 / Season 6
1995,
23 эпизода
Сезон 7 / Season 7
1996,
23 эпизода
Сезон 8 / Season 8
1997,
24 эпизода
Сезон 9 / Season 9
1998,
24 эпизода
Сезон 10 / Season 10
1999,
24 эпизода
Сезон 11 / Season 11
2000,
24 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2001,
24 эпизода
Сезон 13 / Season 13
2002,
24 эпизода
Сезон 14 / Season 14
2003,
24 эпизода
Сезон 15 / Season 15
2004,
24 эпизода
Сезон 16 / Season 16
2005,
22 эпизода
Сезон 17 / Season 17
2006,
22 эпизода
Сезон 18 / Season 18
2008,
18 эпизодов
Сезон 19 / Season 19
2008,
22 эпизода
Сезон 20 / Season 20
2009,
23 эпизода
Сезон 21 / Season 21
2022,
10 эпизодов
Сезон 22 / Season 22
2022,
1 эпизод
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