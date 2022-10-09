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Киноафиша Сериалы Закон и порядок Сезоны
Закон и порядок (1990 - …), список сезонов Law & Order 16+
Год выпуска 1990
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Закон и порядок»
Закон и порядок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1990, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1991, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1992, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1993, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1994, 23 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1995, 23 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1996, 23 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
1997, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
1998, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
1999, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2000, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2001, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2002, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2003, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2004, 24 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2005, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2006, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2008, 18 эпизодов
 
Закон и порядок - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2008, 22 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2009, 23 эпизода
 
Закон и порядок - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 22 / Season 22
2022, 1 эпизод
 
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