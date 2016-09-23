Только тот, кто вырос на советских мультиках, вспомнит, откуда эти дома: попробуйте пройти тест на 6 из 6

А тайга-то — бутафорская! Вот где на самом деле снимали сериал «Граница. Таежный роман»

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Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу

Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)

Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)