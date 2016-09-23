А все ли так элементарно, Ватсон? Пятый сезон «Шерлока» мог бы ответить на вопросы, которые мучают фанатов 7 лет

Если доверяете вкусу Тарантино, вот что вы включите сегодня вечером: в его личном топе — и Netflix-хит, и полузабытые жемчужины

Еще красивее, чем в «Постучись в мою дверь»: в новом сериале от Бюрсина невозможно оторвать взгляд (фото)

Реальная история маньяка Фишера пугает сильнее сериала — к счастью, самое жуткое осталось за кадром

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене

Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу

Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)

Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем

«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом