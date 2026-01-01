Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Последний настоящий мужчина
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Награды и номинации «Последний настоящий мужчина»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
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