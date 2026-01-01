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Актёры 1 сезона сериала «Зона» (2017)

Актеры сериала «Зона» Вся информация о сериале
Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес Eduard Fernández
Альваро Сервантес
Альваро Сервантес Álvaro Cervantes
Альба Галоча
Альба Галоча Alba Galocha
Александра Хименес
Александра Хименес Alexandra Jiménez
Маноло Соло
Маноло Соло Manolo Solo
Карлос Бардем
Карлос Бардем Carlos Bardem
Марина Салас
Марина Салас Marina Salas
Луис Саера
Луис Саера Luis Zahera
Даниэль Перес Прада
Даниэль Перес Прада Daniel Pérez Prada
Эмма Суарес
Эмма Суарес Emma Suárez
Сальва Реина
Сальва Реина Salva Reina
Сальва Рейна Salva Reina
Абделатиф Хвидар Abdelatif Hwidar
Серхио Перис-Менчета
Серхио Перис-Менчета Sergio Peris-Mencheta
Хосеан Бенгоэчеа
Хосеан Бенгоэчеа Josean Bengoetxea
Хуан Эчанове Juan Echanove
Хуан Карлос Веллидо Juan Carlos Vellido
Тамар Новас
Тамар Новас Tamar Novas
Луис Бермехо Luis Bermejo
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