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Актёры 1 сезона сериала «Зона» (2017)
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Актеры сериала «Зона»
Вся информация о сериале
Эдуард Фернандес
Eduard Fernández
Альваро Сервантес
Álvaro Cervantes
Альба Галоча
Alba Galocha
Александра Хименес
Alexandra Jiménez
Маноло Соло
Manolo Solo
Карлос Бардем
Carlos Bardem
Марина Салас
Marina Salas
Луис Саера
Luis Zahera
Даниэль Перес Прада
Daniel Pérez Prada
Эмма Суарес
Emma Suárez
Сальва Реина
Salva Reina
Сальва Рейна
Salva Reina
Абделатиф Хвидар
Abdelatif Hwidar
Серхио Перис-Менчета
Sergio Peris-Mencheta
Хосеан Бенгоэчеа
Josean Bengoetxea
Хуан Эчанове
Juan Echanove
Хуан Карлос Веллидо
Juan Carlos Vellido
Тамар Новас
Tamar Novas
Луис Бермехо
Luis Bermejo
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