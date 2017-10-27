В 1 сезоне сериала «Зона» на закрытой территории вокруг некогда взорвавшейся АЭС совершены чудовищные убийства. По виду трупов даже трудно предположить, кто или что могло сотворить подобное. Полиция не может заниматься эффективным расследованием, так как эти земли с момента аварии не исследовались, а карты устарели. Полицейским нужен опытный и мужественный проводник. И единственный, кто может помочь — Гектор Урия. Он последний из тех, кому пришлось ликвидировать последствия катастрофы на электростанции.