Зона 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зона
La Zona 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зона»

В 1 сезоне сериала «Зона» на закрытой территории вокруг некогда взорвавшейся АЭС совершены чудовищные убийства. По виду трупов даже трудно предположить, кто или что могло сотворить подобное. Полиция не может заниматься эффективным расследованием, так как эти земли с момента аварии не исследовались, а карты устарели. Полицейским нужен опытный и мужественный проводник. И единственный, кто может помочь — Гектор Урия. Он последний из тех, кому пришлось ликвидировать последствия катастрофы на электростанции.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Зона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
En tierra de nadie
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2017
Control animal
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2017
El Balneario
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2017
Insomnio
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2017
La lluvia
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2017
El mal necesario
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2017
Pérdida accidental de refrigerante
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2017
El último lobo
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2017
