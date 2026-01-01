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Актёры 1 сезона сериала «Воздержание» (2021)

Актеры сериала «Воздержание» Вся информация о сериале
Хуана Акоста
Хуана Акоста Juana Acosta
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг Leonor Watling
Рафаэль Новоа Rafael Novoa
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер Nathaniel Parker
Рауль Брионес Raúl Briones
Хавьер Белтран Javier Beltrán
Julia Fossi
Марко Касерес Marco Cáceres
Генри Петтигрю
Генри Петтигрю Henry Pettigrew
Джорди Грация Jordi Gràcia
Теренс Фриш Terence Frisch
Ана Томено Ana Tomeno
Белла Агосу Bella Agossou
Джеймс Жиблен James Giblin
Игнасио Матеос Ignacio Mateos
Кристина Альказар Cristina Alcázar
Харлис Бесерра Harlys Becerra
Хосе Пастор José Pastor
Эсмеральда Пиментел Esmeralda Pimentel
Карла Кампра
Карла Кампра Carla Campra
Дэвид Каро Леви
Дэвид Каро Леви David Caro Levy
Эмилио Гутиеррес Каба Emilio Gutiérrez Caba
Yanet Sierra
Сесар Рамос Cesar Ramos
Nico Montoya
Хуан Мануэль Лара Juanma Lara
Пеп Тосар Pep Tosar
Мария Альфонса Россо María Alfonsa Rosso
Сесар Матео César Mateo
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