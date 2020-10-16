В 1 сезоне сериала «Французская революция» инженер и будущий изобретатель устройства для казни Гильотен сталкивается со странными происшествиями: по Франции распространяется вирус, происхождение которого никому не известно. Народное негодование вызывает всплеск убийств, а также скорое свержение власти. Тысячи простых людей объединяются, обвиняя короля в отравлении народа, начинает литься кровь богачей. Во Франции постепенно разгорается пламя революции, потушить которое возможно только после смерти правителей.