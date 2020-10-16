Меню
Французская революция 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Французская революция
Французская революция

La Révolution 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Французская революция»

В 1 сезоне сериала «Французская революция» инженер и будущий изобретатель устройства для казни Гильотен сталкивается со странными происшествиями: по Франции распространяется вирус, происхождение которого никому не известно. Народное негодование вызывает всплеск убийств, а также скорое свержение власти. Тысячи простых людей объединяются, обвиняя короля в отравлении народа, начинает литься кровь богачей. Во Франции постепенно разгорается пламя революции, потушить которое возможно только после смерти правителей.

Рейтинг сериала

0.0
6.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Французская революция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Chapitre un - Les origines
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2020
Chapitre deux - Le revenant
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2020
Chapitre trois - Les innocents
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2020
Chapitre quatre - Les bourreaux
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2020
Chapitre cinq - Le sang bleu
Сезон 1 Серия 5
16 октября 2020
Chapitre six - L'alliance
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2020
Chapitre sept - Le dilemme
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2020
Chapitre huit - La révolte
Сезон 1 Серия 8
16 октября 2020
