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Актёры 2 сезона сериала «Стая» (2022)
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Актеры сериала «Стая»
Вся информация о сериале
Антония Сехерс
Antonia Zegers
Мария Грасия Оменя
María Gracia Omegna
Даниэла Вега
Daniela Vega
Клаудия Ди Джироламо
Claudia Di Girólamo
Паулина Гарсиа
Paulina García
Луис Ньекко
Luis Gnecco
Паула Лухзингер
Paula Luchsinger
Антония Гизен
Antonia Giesen
Джаннина Фруттеро
Giannina Fruttero
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