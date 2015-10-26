В 1 сезоне 2 серии сериала «Квест» с трудом компания выбирается с крыши. Они пытаются разобраться, почему стали участниками этого эксперимента. Способны ли ребята познакомиться и открыться друг другу? Им предстоит решить новую загадку.
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