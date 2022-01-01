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Постер к сериалу Основание: Осман
Киноафиша Сериалы Основание: Осман Сезоны
Основание: Осман (2019 - …), список сезонов Kuruluş: Osman
Год выпуска 2019
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Телеканал Романтичное HD
Список сезонов сериала «Основание: Осман»
Основание: Осман - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 27 эпизодов
 
Основание: Осман - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 37 эпизодов
 
Основание: Осман - Серия 3 / Season 3 Серия 3 / Season 3
2021, 34 эпизода
 
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